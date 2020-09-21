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أم الفحم: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 11:46

أم الفحم: 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلنت بلدية أم الفحم، عن تشخيص 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، الأحد، ليبلغ مجمل المصابين منذ بداية انتشار الفيروس 658 إصابة نشطة.

وأفاد الناطق بلسان البلدية، عبد المنعم فؤاد، بأن "مجمل الإصابات منذ بداية الأزمة وصل إلى 2030، بينها 1372 حالة شفاء".

وتابع "لمؤمني عيادة "مكابي" الفحوصات تجرى يوميا من الساعة الثانية عشر ظهرا ولغاية الرابعة عصرا في الطابق الأول لمبنى البلدية، ولمؤمني عيادة "مؤحيدت" الفحوصات تجرى يوميا من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا مع توجيه من الطبيب، أما مؤمني عيادة "كلاليت" يمكن التوجه على هاتف 2700* وطلب إجراء الفحص".

مستشفيات الناصرة: 46 مريضا بينهم 34 بحالة خطيرة

وفي مدينة الناصرة، يمكث 46 مريضا في أقسام كورونا بالمستشفى الإنجليزي والعائلة المقدسة، بينهم 34 بحالة خطيرة.

وفي المستشفى الإنجليزي، يرقد 26 مريضا بينهم 21 بحالة خطيرة بالإضافة إلى 5 مرضى بحالة متوسطة.

أما في مستشفى العائلة المقدسة، يمكث 20 مريضا بينهم 13 بحالة خطيرة، 5 بحالة متوسطة أما الآخرين فوصفت حالتهم بالطفيفة.

168 إصابة نشطة في البعنة

وسجل في قرية البعنة بمنطقة الشاغور ارتفاع في عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا، إذ بلغ عدد الإصابات 168 لغاية صباح اليوم، الاثنين، وفقا للمعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة.

وأطلق فرع التجمع الوطني الديمقراطي، مؤخرا، حملة توعوية من أجل الحد من انتشار الفيروس من خلال التزام المنازل ووقف الزيارات والمناسبات.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
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#كورونا
#فيروس كورونا

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