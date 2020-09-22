كورونا في المجتمع العربي: الإصابات النشطة تتجاوز 9 آلاف

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 31349 مع تسجيل ارتفاع بـ752 إصابة جديدة منذ الأمس، وبهذا وصل مجمل الإصابات خلال الأيام السبعة الماضية إلى 4177 إصابة على الأقل لا يشمل البلدات مع عدد إصابات جديدة أقل من 15 إصابة؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

كما ارتفع عدد الإصابات النشطة في البلدات العربية إلى 9125 إصابة على الأقل لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15، علمًا أن مجمل عدد حالات الوفاة في المجتمع العربي بلغ 131 لا يشمل المدن المختلطة.

وفي المقابل، بلغ مجمل الإصابات في إسرائيل 192579 لترتفع نسبة الإصابات في المجتمع العربي مجمل الإصابات في المجتمع الإسرائيلي إلى 16.2%، أما بخصوص الإصابات النشطة فقد ارتفع عدد الإصابات النشطة في إسرائيل إلى 50563 وبهذا بلغت نسبة الإصابات النشطة في المجتمع العربي مجمل الإصابات النشطة في إسرائيل نحو 18% على الأقل، لا يشمل البلدات مع عدد مصابين أقل من 15.

أما فيما يتعلق بتوزيع الإصابات وفق المناطق الجغرافية، سجلت منطقة الجليل زيادة بـ471 منذ الأمس لتبلغ الزيادة الأسبوعية (في الأيام السبعة الماضية) نحو 2764، إذ ارتفع مجمل عدد الإصابات الكلي في المنطقة إلى 15962 منها 5923 إصابة نشطة، فيما بلغت مجمل الإصابات الجديدة في منطقة المثلث باليوم الأخير نحو 256، إذ وصل مجمل الإصابات الأسبوعية إلى 1297 ليرتفع مجمل الإصابات الكلي إلى 11711 بينها 2705 إصابات نشطة، أما في منطقة النقب فقد بلغت الزيادة اليومية نحو 15 إصابة جديدة فقط فيما قدرت الزيادة الأسبوعية بـ59 إصابة، وبهذا ارتفع مجمل عدد الإصابات الكلي إلى 4914 بينها 238 إصابة نشطة.