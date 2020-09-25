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الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 25/09/2020 - 14:00

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
في غزة (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

سجّلت الضفة الغربية والقدس المحتلّتين بالإضافة إلى قطاع غزة المُحاصَر، 5 وفيات، و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و368 حالة تعافٍ، خلال 24 ساعة، بحسب ما أفادت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة.

وقالت الكيلة في بيان صحافي، اليوم الجمعة، إن "حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنين (76 و84 عاما) من بلدة دورا بمحافظة الخليل، ومواطنين (76 و78 عاما) من قرية عقربا ومدينة نابلس، إضافة إلى مواطن من واد الجوز بمدينة القدس".

ولفتت الكيلة إلى وجود 43 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة "توزعت في المحافظات حسب (الترتيب) التالي: الخليل (91)، نابلس (23)، بيت لحم (46)، قلقيلية (7)، رام الله والبيرة (43)، جنين (19)، سلفيت (8)، أريحا والأغوار (19)، طولكرم (56)، قطاع غزة (45)، ضواحي القدس (15)، مدينة القدس (80)، موضحة أنه تم إجراء 3283 فحصا".

وذكرت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة "سُجلت في محافظات: الخليل (83)، جنين (37)، طولكرم (39)، قطاع غزة (90)، مدينة القدس (119)"، مشيرة إلى أن "نسبة التعافي من الفيروس بلغت 74%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 25.4%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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