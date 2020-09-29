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الصحة الإسرائيلية: مرضى كورونا بحالة خطيرة تجاوز 800 مريض

تاريخ النشر: 29/09/2020 - 15:36

الصحة الإسرائيلية: مرضى كورونا بحالة خطيرة تجاوز 800 مريض
إخلاء جثة متوفي بكورونا من مستشفى في حولون، الأربعاء الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تجاوز عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة في إسرائيل 800 مريض اليوم، الثلاثاء، وهو العدد الذي وصفه جهاز الصحة في الماضي بأنه "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز". وتوقع جهاز الصحة أنه بعد تجاوز هذا السقف سيتراجع مستوى رعاية مرضى كورونا وستواجه المستشفيات صعوبات في عملها. وحسب معطيات وزارة الصحة، فإن عدد مرضى كورونا بحالة خطير بلغ 811 مريضا عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.

وكان مسؤول رفيع في جهاز الصحة قد صرح، الأسبوع الماضي، بأنه يقدر أن سقف عدم قدرة الاستيعاب الحقيقي للجهاز يصل إلى 1200 – 1300 مريض مورونا في حالة خطيرة. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، أنه أوعز لجهاز الصحة بالاستعداد لاستيعاب 1500 مريض بحالة خطيرة بدءا من مطلع الشهر المقبل.

وقالت وزارة الصحة في تقرير نشرته في الأيام الأخيرة، إن مرضى كورونا يُشغلون ما بين 10% إلى 15% من الأسرة في غرف الطوارئ، وحوالي 40% من أسرة الأقسام الباطنية في المستشفيات. وحذر التقرير من زيادة الازدحام في المؤسسات الصحية، التي تضطر إلى تحويل موارد لرعاية مرضى كورونا، وأن هناك شعورا بتراجع نوعية الرعاية في الأقسام الأخرى.

وأغلقت العديد من المستشفيات غرف العمليات الجراحية، وجرى تقليص عدد أسرى العناية المركزية وإلغاء خدمات العلاج بدون تسرير.

وأظهرت معطيات نشرها المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس، أن عدد الوفيات اليومي بكورونا في إسرائيل، قياسا بعدد السكان هو من أعلى المستويات في العالم، إلى جانب دول أميركا الجنوبية. ووفقا لهذه المعطيات، فإن نسبة الوفيات اليومية من جراء كورونا في إسرائيل هي 3.47 لكل مليون نسمة، بينما كانت هذه النسبة 1.52 مطلع الشهر الحالي.

ويشار إلى أن هذه النسبة في الولايات المتحدة هي 2.25 لكل مليون نسمة، وفي دول الاتحاد الأوروبي 0.68، بينما هذه النسبة في بريطانيا 0.44، فرنسا 0.97، إسبانيا 2.25، وفي ألمانيا 0.13، وفي السويد 0.11.

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#كورونا
#فيروس كورونا
#حالات خطيرة

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