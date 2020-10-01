غزة: حالة وفاة و127 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع المحاصر.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية في غزة، أن المواطن عبد الله مغاري (75 عاما) الذي كان متواجدا في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، توفي نتيجة إصابته بالفيروس.

وأضافت الصحة أن عدد العينات التي جرى فحصها بلغ 2057، فيما أعلنت تعافي 60 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وبلغ إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/ مارس الماضي 3075 إصابة، منها 1398 حالة نشطة حاليا، وبلغ عدد المتعافين 1655 حالة، وارتفعت حالات الوفيات إلى 22 في القطاع.