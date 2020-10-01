  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: حالة وفاة و127 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 01/10/2020 - 10:43

غزة: حالة وفاة و127 إصابة جديدة بكورونا
فرض تقييدات مكافحة كورونا في القطاع (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في القطاع المحاصر.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن الحالة الوبائية في غزة، أن المواطن عبد الله مغاري (75 عاما) الذي كان متواجدا في العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي، توفي نتيجة إصابته بالفيروس.

وأضافت الصحة أن عدد العينات التي جرى فحصها بلغ 2057، فيما أعلنت تعافي 60 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وبلغ إجمالي تراكمي المصابين منذ آذار/ مارس الماضي 3075 إصابة، منها 1398 حالة نشطة حاليا، وبلغ عدد المتعافين 1655 حالة، وارتفعت حالات الوفيات إلى 22 في القطاع.

عشرينية هبة القدس والأقصى | ملف خاص

#قطاع غزة
#فيروس كورونا

حوارات

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

2020-10-01

كورونا في القدس المحتلة: حالة وفاة و98 إصابة جديدة
كورونا في القدس المحتلة: حالة وفاة و98 إصابة جديدة

2020-09-30

الضفة: إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال
الضفة: إصابة فتى بجروح حرجة برصاص الاحتلال

2020-09-30

الأكثر قراءة

الرملة: فك رموز جريمة قتل المعلمة شريفة أبو معمر

الرملة: فك رموز جريمة قتل المعلمة شريفة أبو معمر

2020-09-30
مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و

مستشار أذربيجاني: نستخدم طائرات مسيرة و"انتحارية" إسرائيلية ضد أرمينيا

2020-09-30
خلال حربها مع أرمينيا: طائرات أذربيجانية تنقل أسلحة من إسرائيل

خلال حربها مع أرمينيا: طائرات أذربيجانية تنقل أسلحة من إسرائيل

2020-09-30
ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات بأول مناظرة رئاسية

ترامب وبايدن يتبادلان التهم والإهانات بأول مناظرة رئاسية

2020-09-30
مندلبليت: القيود على المظاهرات ضد نتنياهو ليست سارية بعد

مندلبليت: القيود على المظاهرات ضد نتنياهو ليست سارية بعد

2020-09-30