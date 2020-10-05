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إصابة فتى من كابول بجراح خطيرة إثر انفجار قنبلة

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 20:59

إصابة فتى من كابول بجراح خطيرة إثر انفجار قنبلة
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب فتى يبلغ من العمر 15 عامًا من كابول، بجراح خطيرة، إثر انفجار قنبلة في يده، مساء اليوم الإثنين.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للفتى المُصاب، ثم نقله إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وجاء في التّفاصيل، أن يد الفتى بُتِرت إثر انفجار القنبلة.

وقالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد.

وتأتي إصابة الفتى مساء اليوم، بعد أقل من 24 ساعة، من جريمتي إطلاق نار منفصلتين في قريتي البعنة ودير الأسد بمنطقة الشاغور، تسبب إحداهما بمقتل أمية حسن تيتي (60 عاما) من البعنة.


#كابول
#إصابة خطيرة
#انفجار قنبلة

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