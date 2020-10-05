الصحة الإسرائيلية: 10 وفيات بكورونا و3,843 إصابة جديدة

توفي 10 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 3,843 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 66,198، بعد تعافي 203,615 (3,186 منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 271,563.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:36، الإثنين، بلغ 35,650 فحصا؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 2,907 إصابة، بعد إجراء 26,343 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1,749 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. وأظهرت المعطيات أن الساعات الـ24 الأخيرة شهدت تسجيل أكثر من 30 حالة وفاة.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 883، علما بأن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد حدد 800 حالة خطرة على أنها "سقف عدم قدرة استيعاب الجهاز".

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فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالتين منذ منتصف الليلة الماضية، وبلغ 223 حالة.

ويرقد في المستشفيات 1,661 مريضا، بينهم 327 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 59,968 مصابا العلاج المنزلي، و4,587 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وفي هذه الأثناء، يبحث المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، إستراتيجيات الخروج من الإغلاق المشدد ورفع القيود التي تفرضها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يبدأ التخفيفات مع بداية الأسبوع بعد المقبل، على أن يتم بدء الرفع التدريجي لإغلاق يوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.