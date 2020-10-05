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تمديد أنظمة كورونا حتى 14/10: لا قرار حول تشديد أو تخفيف الإجراءات

تاريخ النشر: 05/10/2020 - 23:03

تمديد أنظمة كورونا حتى 14/10: لا قرار حول تشديد أو تخفيف الإجراءات
عرب ٤٨

قررت المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، تمديد أنظمة الطوارئ المفروضة للحد من انتشار الفيروس، بما في ذلك تمديد الإغلاق وتعطيل جهاز التعليم حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، دون اتخاذ أية قرارات حول تشديد أو تخفيف الإجراءات.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن إصدار القرارات التي سوف تتخذها الحكومة في هذا الشأن، لن يتم قبل يوم الإثنين المقبل، وذلك خلافا للتصريحات التي صدرت عنه الأحد، والتي شدد خلالها على أن القرارات ستناقش خلال الأسبوع على أن يتم إقرارها يوم الخميس المقبل.



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