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الصحة الفلسطينية: 6 حالات وفاة و510 إصابات جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 07/10/2020 - 14:09

الصحة الفلسطينية: 6 حالات وفاة و510 إصابات جديدة بكورونا
 وسط مدينة نابلس قبل يومين (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، د. مي الكيلة، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في محافظات الضفة الغربية المحتلة، و281 إصابة جديدة في المحافظات الشمالية، و127 إصابة في المحافظات الجنوبية، و102 في مدينة القدس.

ولفتت إلى وجود 46 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس، اليوم الأربعاء، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات".

وسط مدينة نابلس قبل يومين (وفا)

وأوضحت أنه في ما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 354 حالة في المحافظات الشمالية، و194 حالة تعافٍ في مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "توزعت حسب (الترتيب) التالي: محافظة الخليل (77)، محافظة نابلس (34)، محافظة بيت لحم (42)، محافظة قلقيلية (10)، محافظة رام الله والبيرة (39)، جنين (38)، أريحا والأغوار (22)، قطاع غزة (127)، ضواحي القدس (16)، مدينة القدس (102)، طوباس (3)".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (125)، محافظة نابلس (29)، محافظة جنين (20)، محافظة طولكرم (29)، محافظة قلقيلية (151)، مدينة القدس (194)".


#حالات وفاة
#فيروس كورونا
#الضفة الغربية المحتلة
#المحافظات الشمالية
#القدس
#المحافظات الجنوبية

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