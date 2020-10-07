رويترز: قطر تطلب طائرات إف 35 من الولايات المتحدة

قدّمت قطر طلبًا رسميًا للولايات المتحدة الأميركية للحصول على مقاتلات إف 35، بعد أسابيع من طلب إماراتي مماثل، بحسب ما نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطّلعة على الطلب، مساء الأربعاء.

وقدّم الطلب إلى شركة "لوكهيد مارتين" المصنّعة للطائرات خلال الأسابيع الأخيرة.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة تأكيد أو نفي الخبر، قائلا إن السياسة المتبعة في وزارته هي عدم التعليق قبل إخطار الكونغرس بشكل رسمي، كما لم تعلّق السفارة القطرية في واشنطن.

ورجّحت "رويترز" أن "تقاوم" إسرائيل بيع الولايات المتحدة الطائرات لقطر، خشية من أن تعرّض تفوّقها في الشرق الأوسط للخطر، بعدما عارضت بيع الإمارات هذا النوع من الطائرات.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول مطّلع موجود في واشنطن أنّ صلات قطر بحركة "حماس" طالما برزت عند الحديث عن مبيعات أسلحة للدولة الخليجيّة، ورجّح أن "تكسر" علاقة قطر بـ"حماس" صفقة الأسلحة هذه من الطائرات المتقدّمة.

وقال مسؤول مطّلع على الموضوع إن الطلب القطري لا علاقة له بـ"اتفاق أبراهام" الذي ضمّ الإمارات والبحرين وإسرائيل، ولم تظهر قطر أي مؤشر على أنها ستطبّع العلاقات مع إسرائيل.

وتضمّ قطر أكبر قاعدة عسكرية أميركيّة خارج الولايات المتحدة. وتضم القاعدة 8000 أميركي، بين جندي ومدني. ومع ذلك، يجب أن تفي اتفاقيّتا بيع قطر والإمارات باتفاقيّة أميركية مع إسرائيل تعود لعقود ماضيّة تنصّ على أن أي أسلحة أميركيّة تُباع إلى المنطقة يجب ألا تضعف "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل، وفق "رويترز".

ومن المرجّح أن تعارض السعودية الصفقة كذلك، بحسب "رويترز".