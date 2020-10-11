الناصرة: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار في حي شنلر

أصيب شخص (50 عاما) بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت مساء الأحد، في مدينة الناصرة؛ ولم تتضح خلفيتها بعد.

وعلم أن الجريمة وقعت في حي شنلر، حيث أطلق مجهولون النار باتجاه الضحية. وأكد شهود عيان لـ"عرب 48" سماع دوي 6 - 7 أعيرة نارية.

وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت العلاج لمصاب بحالة غير مستقرة ونقلته إلى مستشفى الناصرة (الإنجليزي) لاستكمال العلاج.

وأشارت الطواقم في بيان صدر عنها، إلى إصابة شاب بالعشرينات من عمره بـ"الهلع" من جراء الجريمة، وأوضحت أنه تم نقله كذلك إلى المستشفى.

وقالت الشرطة، في بيان صدر عنها، إنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، دون الإبلاغ عن الخلفية أو اعتقال أي مشتبه بالضلوع فيهما.

وتعاني البلدات العربية في الداخل الفلسطيني من اتساع دائرة آفة العنف والجريمة، في ظل تقاعس الشرطة وفوضى انتشار السلاح دون وتهاون السلطات في إنفاذ سلطة القانون، خصوصا في ما يتعلق بالجرائم الجنائية.