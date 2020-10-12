نوبل للاقتصاد: أميركيان يفوزان بجائزة 2020

أعلنت لجنة نوبل النروجية في أوسلو، اليوم الإثنين، منح جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020، للعالِمين الأميركيين، بول ميلغروم، وروبرت ويلسون.

وفاز الباحثان بسبب عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي تم تكريمه "للتحسينات التي أجروها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات".

وقيمة الجائزة المادية ستكون 1.1 مليون دولار أميركي، يتقاسماها بينهما.