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نوبل للاقتصاد: أميركيان يفوزان بجائزة 2020

تاريخ النشر: 12/10/2020 - 13:14

نوبل للاقتصاد: أميركيان يفوزان بجائزة 2020
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت لجنة نوبل النروجية في أوسلو، اليوم الإثنين، منح جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2020، للعالِمين الأميركيين، بول ميلغروم، وروبرت ويلسون.

وفاز الباحثان بسبب عملهما الحديث في تطوير المزادات العلنية التجارية، وفق ما قالت اللجنة المانحة لهذه الجوائز.

وأوضحت لجنة الحكام أن الثنائي تم تكريمه "للتحسينات التي أجروها لنظرية المزاد وابتكارهما أشكالا جديدة للمزادات".

وقيمة الجائزة المادية ستكون 1.1 مليون دولار أميركي، يتقاسماها بينهما.


#نوبل للاقتصاد
#الاقتصاديان ميلغروم وويلسون
#نظرية المزادات العلنية
#2020

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