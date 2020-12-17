مصرع شابة وإصابة والدها من كفر مصر في حادث طرق قرب دبورية

لقيت شابة (24 عاما) مصرعها وأصيب والدها (48 عاما) من قرية كفر مصر في مرج ابن عامر بجروح بالغة الخطورة في حادث طرق وقع بالقرب من قرية دبورية في منطقة الجليل، شمالي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "وصل بلاغ حول حادث طرق وقع بين سيارة وشاحنة على شارع 7266 بالقرب من دبورية، إذ وصل الطاقم الطبي التابع للمركز إلى المكان وأعلن أن مصابين كانا فاقدين للوعي، وقُدّمت الإسعافات الأولية لهما".

من مكان الحادث قرب دبورية، اليوم (تصوير "إيحود هتسلا")

وفي وقت لاحق، أعلنت الطواقم الطبية مصرع الشابة في الحادث، فيما وصفت جروح والدها بأنها بالغة الخطورة، وكانا في السيارة الخصوصية، وجرى نقل الوالد المصاب إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 290 شخصا بينهم 96 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم الخميس.