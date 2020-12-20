مصابان في حادث طرق قرب مجد الكروم

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضهما لحادث طرق بالقرب من قرية مجد الكروم، بعد ظهر اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل، أن الحادث نجم عن اصطدام بين سيارة خصوصية وجرار زراعي.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 291 شخصا بينهم 96 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية اليوم الأحد.