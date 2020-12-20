كورونا في المجتمع العربي: 27 وفاة و3,982 إصابة جديدة في أسبوع

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الأحد، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، 65391 إصابة فيما بلغ عدد المصابين في البلاد 373369 مصابا، وبهذا تواصلت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل الإصابات في البلاد بالارتفاع لتبلغ 17.5%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي بـ3982 إصابة جديدة، وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل 15705 إصابة جديدة في الفترة نفسها، وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي في البلدات العربية إلى 25.4% من مجمل المصابين الجدد في البلاد، ومقارنة بالأسبوع الذي سبقه فقد جرى تسجيل ارتفاع بـ305 إصابات جديدة في البلدات مقابل زيادة قدرت بـ5002 إصابة على مستوى البلاد.

وعلى مستوى البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي، فقد جرى تسجيل 252 إصابة جديدة في الناصرة، 241 في طمرة، 202 في سخنين، 157 في دالية الكرمل، 143 في شفاعمرو، 137 في أم الفحم و106 إصابات في عسفيا.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 6813 مع تسجيل 419 إصابة خلال الأسبوع الماضي، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل ارتفاع في عدد الحالات النشطة ليبلغ 21078 مع تسجيل زيادة بلغت 6737 حالة نقطة جديدة؛ وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 28.3% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي بـ27 حالة ليبلغ مجمل الوفيات 446، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ92 حالة في الفترة نفسها ليبلغ مجمل الوفيات في البلاد 3073 وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 29.3%، فيما بلغت 14.5% من مجمل الوفيات في البلاد.

ووصل عدد الحالات الخاضعة للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية إلى 36 حالة من مجمل 110 حالات، إلى ذلك سُجل ارتفاع في عدد الحالات الخطرة لتبلغ 103 حالات تعرف بالصعبة من مجمل 304 حالات على مستوى البلاد.

هذا، وتتواجد 29 بلدة عربية في الدائرة الحمراء وهي كل من: فسوطة، عسفيا، دير الأسد، ساجور، دالية الكرمل، طمرة، البعينة نجيدات، دبورية، مجد الكروم، معليا، كابول، المشهد، قلنسوة، يركا، كوكب، نحف، كفر كنا، طرعان، جولس، يانوح جث، أبو سنان، سخنين، عين ماهل، البقيعة، جديدة المكر، عبلين، يافة الناصرة، باقة الغربية ووادي سلامة بالإضافة إلى 25 بلدة في الدائرة البرتقالية.