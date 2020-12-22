توفي 17 شخصا وأُصيب 1302 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان أوضحت فيه أن نسبة الحالات الموجبة، وصلت إلى 3.4% من أصل 38 ألف فحص تم إجراؤها. ويأتي ذلك في ظل تفاهمات في الحكومة الإسرائيلية بشأن فرض إغلاق ثالث.

وتأتي المعطيات الجديدة، بعد ساعات من إعلان الوزارة، تسجيل 3594 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الإثنين، وذلك في أعلى حصيلة تُسجَّل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأظهرت معطيات الوزارة أن حالات 499 من المُصابين تُعدّ خطيرة، موضحة أن 116 من بينهم يخضعون للعلاج بمساعدة أجهزة تنفس اصطناعيّ.

وذكرت الوزارة أن إجماليّ وفيات الفيروس في البلاد، وصل إلى 3128، في حين كان عدد إجماليّ الوفيات 3111 حالة، صباح اليوم.

ووصل عدد الإصابات النشطة بالفيروس في البلاد، إلى 27 ألفا و551 حالة.

وتأتي هذه المعطيات، مع استمرار مؤشر الارتفاع بالإصابات الخطيرة التي بحاجة إلى تسرير ورعاية طبية في المستشفيات التي تواصل جهوزيتها لاستقبال الإصابات، فيما تبدي الجهات المسؤولة خوفها من مغبة أن تفقد المستشفيات قدرتها الاستيعابية بحال استمرت الإصابات الخطيرة بالارتفاع.

وقالت القناة العامة الإسرائيلية ("كان 11")، مساء اليوم، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، متّفقان على فرض إغلاق ثالث.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي عُقِد مساء اليوم، إنه "قد لا يكون هناك خيار وسننتقل إلى إغلاق كامل"، مضيفا: "هذا ليس قرارًا بسيطًا، لكنه مطلوب".

وأوضحت القناة أن هناك جدلا حول تاريخ الإغلاق، مُشيرة إلى أن نتنياهو ووزارة الصحة يريدان أن يبدأ الإغلاق في غضون أيام، وربّما في الأسبوع المقبل، في حين ذكرت القناة الإسرائيلية 13، أن الموعد المتوّقع لفرض الإغلاق، سيكون في مطلع العام المُقبل.

فيما يرى غانتس أنّه من الصواب أخذ وقت أطول لتقييم الوضع قبل الذهاب إلى الإغلاق الثالث، والذي كان قد حدّده خلال الجلسة الأخيرة لكابينيت كورونا، بمقدار أسبوعين.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع، أن يُثار الجدل في الحكومة، بشأن إغلاق الأنشطة التجارية وإغلاق نظام التعليم ككلّ.

وقالت إن وزارة الصحة، ستوصي غدا، المجلس الوزاري لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، بالإغلاق الكامل، مع تقييد حركة المواطنين لمسافة أقصاها 1000 متر عن المنزل، بالإضافة إلى إغلاق نظام التعليم، بما في ذلك الطفولة المبكرة، وتقليل التجمعات لـتصل حتّى 10 أشخاص داخل المباني و 20 خارجها.

وللخروج من الإغلاق الثالث المُحتمل، ترى وزارة الصحة أن عدد الإصابات بالفيروس، يجب ألا يتجاوز 1000 حالة في اليوم، فيما تشير التقديرات إلى أن ذلك سيستغرق ما بين 3-4 أسابيع بسبب القفزة الهائلة في أعداد المصابين.

وكان منسق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية، نحمان إش، قد حذر من مغبة فرض الإغلاق الثالث بظل استمرار انتشار الفيروس وتسجيل معدل قياسي بالإصابات، قائلا: "يجب اتخاذ قرار الآن. إن اللجم المشدد لتفشي الفيروس سيستغرق حوالي 5 أسابيع".

وذكر أن آخر مرة تجاوز فيها عدد الإصابات هذه الحصيلة اليومية كانت قبل شهرين، وعليه، يقول إش "نبحث إمكانية فرض إغلاق ثالث للحد من تفشي الفيروس وهذا سيستغرق ثلاثة أسابيع، بينما اللجم والإجراءات المشددة قد تستغرق خمسة أسابيع".

كما اعتبر كبار المسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت سابق اليوم، أنه لا مفر من فرض إغلاق شامل ثالث في أعقاب تزايد انتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة، يولي إدلشتاين، إنه "بالإمكان الإعلان بصورة احتفالية تماما أننا في موجة كورونا ثالثة، وأهدرنا قطار اللجم المشدد (تعطيل التجارة والتعليم)، ولا مفر من إغلاق. ونحن في وضع مصيري وينبغي أن ندير الأمور بواسطة التطعيم واللجم. وسيستغرق تأثير اللقاحات بين شهرين إلى ثلاثة، وفي هذه الأثناء علينا الحفاظ على صحة مواطني إسرائيل، وخفض انتشار الفيروس".