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إصابات بينها خطيرة إثر انهيار سقف بالجليل الأسفل

تاريخ النشر: 23/12/2020 - 12:50

إصابات بينها خطيرة إثر انهيار سقف بالجليل الأسفل
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب 8 أشخاص بجروح إثر انهيار سقف خلال عملهم في ورشة بناء بالقرب من مفرق مسكنة "غولاني" بمنطقة الجليل الأسفل، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل الواردة فإن الحادث نجم عن سقوط سقف ملعب لأسباب لم تتضح بعد، ما أسفر عن إصابة العمال في المكان.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أنه "تلقى بلاغا في الساعة 11:48 حول انهيار سقف في ورشة بناء بمنطقة الجليل الأسفل، وقدم الطاقم الطبي الإسعافات الأولية لثمانية مصابين، إذ وصفت حالة 4 منهم بالخطيرة أما الآخرين فوصفت جروحهم بالطفيفة".

واستدعيت مروحية طبية وسيارات إسعاف إلى المكان، ونقلت المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى).

يذكر أن عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، بلغ 63 عاملا، غالبيتهم فلسطينيون وأجانب.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#حوادث العمل
#الجليل الأسفل

إصابات بينها خطيرة إثر انهيار سقف بالجليل الأسفل

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