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توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست

تاريخ النشر: 24/12/2020 - 16:58

توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست
عرب ٤٨

توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست، اليوم الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين، في وقت تستعد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، لعقد مؤتمر صحافي.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أنه "تمّ الاتفاق" بشأن بريكست. من جهتها، اعتبرت فون دير لايين، في مؤتمر صحافي مشترك عقدته مع المفاوض عن الاتحاد الأوروبي، ميشال بارنييه، أن الاتفاق "شامل وعادل ومتوازن".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاتفاق مع بريطانيا سيحافظ على المصالح الاقتصادية الأوروبية"، وأضافت أنه "بعد التوصل لاتفاق نترك البريكست خلفنا وأوروبا ستواصل تقدمها".

ودعت إلى لطي صفحة بريكست والنظر إلى المستقبل"، لافتة إلى أن "رحلة بريكست الطويلة انتهت بوصولنا إلى اتفاق مع بريطانيا". وأوضح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، بارنييه أنه "ستكون هناك تغييرات كبيرة ابتداء من أول كانون الثاني/ يناير المقبل".

وذكر أن "شراكتنا (الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا) ستضمن التعاون في المجال النووي والفضائي والأمن وخدمات التأشيرات".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص


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