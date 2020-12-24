كورونا المجتمع العربي: 21 وفاة و2,755 إصابة جديدة في أسبوع

يُستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، بلغ 68,146 لغاية الساعة السابعة من صباح اليوم، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 385,865. وواصلت نسبة الإصابات في البلدات العربية في الارتفاع، إذ بلغت 17.7% من إجمالي الإصابات في البلاد.

وحسب معطيات الهيئة، ارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري بـ2,755 إصابة جديدة، في المقابل سجلت على مستوى البلاد 12,496 إصابة جديدة. وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة منذ مطلع الأسبوع في البلدات العربية إلى 22% من عدد المصابين الجدد في البلاد.

وبلغ عدد الحالات النشطة في البلدات العربية 7,103 حالة، في المقابل سجل على مستوى البلاد ارتفاع في عدد الحالات النشطة وبلغ 29,763 حالة نشطة جديدة. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو23.9% من إجمالي الحالات النشطة في البلاد.

وأضافت الهيئة أن عدد الوفيات في البلدات العربية ارتفع منذ مطلع الأسبوع الجاري بـ21 وفاة، إذ بلغ عدد الوفيات الإجمالي 467، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ76 وفاة وبلغ عدد الوفيات في البلاد 3,149. وبلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع 27% من الوفيات، في حين بلغت 14.2% من عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة في آذار/ مارس 2020.

وبلغ عدد الحالات الخاضعة لأجهزة التنفس الاصطناعي في البلدات العربية 34 حالة من بين 117 حالة، تنضاف إلى ذلك 110 حالة تعرف بالصعبة من مجمل 327 على مستوى البلاد.

يشار إلى انخفاض عدد البلدات العربية الموجودة في الدائرة الحمراء إلى 22 بلدة عربية، وهي: كوكب، كابول، دالية الكرمل، نحف، المغار، عسفيا، جولس، الرينة، دير الأسد، ساجور، فسوطة، البقيعة، طمرة، طرعان، زيمر، دير حنا، حرفيش، البعينة نجيدات، عين ماهل، عرعرة النقب وطلعة عارة وسلامة، بالإضافة إلى 34 بلدة في الدائرة البرتقالية.