مصرع شابة في حادث طرق بالنقب

لقي شابة مصرعها وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 6 بالقرب من مدينة رهط في منطقة النقب جنوبي البلاد، اليوم الخميس.

وقدمت طواقم طبيّة تابعة لـ"نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.

وحسب مصادر طبيّة، وقع الحادث وقع بين سيارة تجارية أقلت 8 عُمّال وسيارة خصوصية أقلت 3 أشخاص، واضطرت الطواقم إلى إقرار وفاة شابة، في الثلاثينيات من العمر، في المكان علما أنها تواجدت في السيارة الخصوصية.

وقالت الطواقم الطبية إنها قدمت العلاج لعشرة مصابين آخرين وجرى نقلهم إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج، بينهم شاب وشابة في العشرينيات من العمر بحالة خطيرة كانا يستقلان السيارة الخصوصية، وأحيل من السيارة التجارية السائق في الثلاثينات من العمر و7 عمّال آخرين إلى المستشفى بحالة وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 292 شخصا بينهم 96 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية أمس الأربعاء.

هذا، ووفقا للمعطيات فإن 81 شخصا لقوا مصارعهم دهسا في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري.