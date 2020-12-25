الاحتلال يعلن إسقاط قذيفتين أطلقتا من غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم، الجمعة، أن منظومة القبّة الحديديّة أسقطت قذيفتين أطلقتا من قطاع غزّة، مساء اليوم، الجمعة.

ولم تتبنَّ أي من فصائل المقاومة في قطاع غزّة إطلاق القذيفتين.

وقبل ذلك بقليل، دوّت صافرات الإنذار في عسقلان والبلدات الإسرائيليّة المحاذية لقطاع غزّة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة لم تؤد القذيفتان إلى إصابات.

وهذا أوّل إطلاق قذائف من قطاع غزّة على إسرائيل منذ أكثر من شهر، حين أطلقت قذيفة سقطت على مخزن لأحد المصانع، ما تسبّب بأضرار في المكان.

وردًا على القصف حينها، شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع للمقاومة وأهداف مختلفة في قطاع غزة.

وسمع دوي انفجارات ضخمة سمعت جراء غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال في القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصف طيران الاحتلال بعدة صواريخ موقعا قرب منطقة الشيخ عجلين، كما أغارت الطائرات الحربية على أرض شرقي حي الشجاعية.