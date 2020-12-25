  2. إسرائيليات
  3. أخبار

الاحتلال يعلن إسقاط قذيفتين أطلقتا من غزة

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 20:29

الاحتلال يعلن إسقاط قذيفتين أطلقتا من غزة
إطلاق قذائف صاروخية من غزة (أرشيف - أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم، الجمعة، أن منظومة القبّة الحديديّة أسقطت قذيفتين أطلقتا من قطاع غزّة، مساء اليوم، الجمعة.

ولم تتبنَّ أي من فصائل المقاومة في قطاع غزّة إطلاق القذيفتين.

وقبل ذلك بقليل، دوّت صافرات الإنذار في عسقلان والبلدات الإسرائيليّة المحاذية لقطاع غزّة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيليّة لم تؤد القذيفتان إلى إصابات.

وهذا أوّل إطلاق قذائف من قطاع غزّة على إسرائيل منذ أكثر من شهر، حين أطلقت قذيفة سقطت على مخزن لأحد المصانع، ما تسبّب بأضرار في المكان.

وردًا على القصف حينها، شنّ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على مواقع للمقاومة وأهداف مختلفة في قطاع غزة.

وسمع دوي انفجارات ضخمة سمعت جراء غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال في القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقصف طيران الاحتلال بعدة صواريخ موقعا قرب منطقة الشيخ عجلين، كما أغارت الطائرات الحربية على أرض شرقي حي الشجاعية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#غزة
#صافرات الإنذار

حوارات

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها
حوار | بريك: أحزاب الوسط ظاهرة عابرة تختفي بمجرد انكشاف يمينيّتها

2020-12-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نتنياهو يهاتف ملك المغرب ويدعوه لزيارة إسرائيل
نتنياهو يهاتف ملك المغرب ويدعوه لزيارة إسرائيل

2020-12-25

صور: الغارة الإسرائيلية في مصياف دمّرت 4 مبانٍ
صور: الغارة الإسرائيلية في مصياف دمّرت 4 مبانٍ

2020-12-25

انتخابات رابعة: سنوات كوخافي الضائعة
انتخابات رابعة: سنوات كوخافي الضائعة

2020-12-25

الأكثر قراءة

الحكومة الإسرائيلية تفرض الإغلاق الشامل بدءا من مساء الأحد

الحكومة الإسرائيلية تفرض الإغلاق الشامل بدءا من مساء الأحد

2020-12-24
تحليلات: انشقاق إلكين يهز حكم نتنياهو

تحليلات: انشقاق إلكين يهز حكم نتنياهو

2020-12-24
الحكومة الإسرائيلية تتراجع: دوام الروضات والصفوف الدنيا كالمعتاد بالإغلاق

الحكومة الإسرائيلية تتراجع: دوام الروضات والصفوف الدنيا كالمعتاد بالإغلاق

2020-12-24
استطلاع: الليكود يتراجع وفرص نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص

استطلاع: الليكود يتراجع وفرص نتنياهو لتشكيل الحكومة تتقلص

2020-12-24
حادث الطرق في النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة

حادث الطرق في النقب: مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح خطيرة

2020-12-24