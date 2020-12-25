هجوم إسرائيلي على منطقة مصياف وسط سورية

شنّ الجيش الإسرائيلي بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة هجومًا على منطقة مصياف وسط سورية، بحسب ما أعلنت وكالة "سانا" التابعة للنظام السوري.

وذكرت الوكالة عند الساعة الواحدة أن الدفاعات الجويّة تتصّدى لعدوان إسرائيلي.

الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف منطقة مصياف بريف حماة#ملحق #سوريا pic.twitter.com/htyzudPkHx — Mulhak ملحق (@Mulhak) December 24, 2020

في المقابل، بثّ ناشطون لبنانيون شريط فيديو يظهر قصفًا من بوارج حربية إسرائيلية قبالة الشواطئ اللبنانية تجاه الأراضي السورية.

ورصد ناشطون عند منتصف ليل الخميس – الجمعة تحليقًا للطيران الإسرائيلي في مواقع مختلفة في لبنان، منها العاصمة بيروت.

وعادةً ما يقصف الجيش الإسرائيلي منطقة مصياف من فوق لبنان.

والأربعاء، قال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال تخريج فوج من طياري سلاح الجو الإسرائيلي، "نواصل التصدي لمحاولات إيران وأتباعها التموضع عسكريا بسورية... لن نتساهل مع هذا الأمر، كما لن نتساهل مع مساعي أعدائنا الرامية إلى تطوير صواريخ عالية الدقة في سورية ولبنان وفي أي مكان آخر".

وهذه أول مرّة يقصف فيها الجيش الإسرائيلي مصياف منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، إذ ركّز خلال الأشهر الماضية، بحسب ما ذكر صحافيون عسكريّون إسرائيليّون على منع التموضع الإيراني في الجنوب السوري ومنع إنشاء فيلق سوري في الجولان يخضع لسيطرة وتمويل إيرانيّين.

ومنتصف نيسان/أبريل الماضي، شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على المدينة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه استهدف جزءًا من "مشروع إيراني لتطوير صواريخ أرض - أرض دقيقة".

وقالت شركة إسرائيلية متخصّصة برصد الصور الجويّة إنه "إذا افترضنا بالفعل أن الموقع المستهدف هو مصنع صواريخ، فيمكن استخدامه أيضًا لتصنيع وتجميع قطع مختلفة وتعديلات محسنة لصواريخ أرض - أرض أو لتحسين دقتها"، واستبعدت الشركة أن يستخدم الموقع لتصنيع لمحركات الصواريخ أو لإنتاج الرؤوس الحربية، "نظرًا لعدم وجود هياكل ومستودعات محمية"، وأضاف أنه "لم يتم العثور على صواريخ أو قاذفات في المنطقة".

وأضاف التقرير أن "المصنع" أُنشئ بين عامي 2014 و2016 في الجزء الغربي من قاعدة عسكرية لقوات النظام السوري، وأنه في مراحل لاحقة شُيّد جدار أحاط بالمصنع لفصله عن باقي القاعدة العسكرية السورية، فيما ادّعى توثيق بعض الأضرار في منشآت إنتاج مجاورة.