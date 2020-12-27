عشية الإغلاق الثالث: 35 وفاة و4,770 إصابة جديدة بكورونا

بلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الأحد، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة 71251 إصابة، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 399643 وبهذا تواصلت نسبة الإصابات في البلدات العربية من مجمل عدد الإصابات في البلاد بالارتفاع لتبلغ 17.8%؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي إلى 4770 إصابة جديدة، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل 23301 إصابة جديدة في الفترة نفسها؛ وبهذا انخفضت نسبة الإصابات الجديدة منذ مطلع الأسبوع في البلدات العربية إلى 20.5% من مجمل المصابين الجدد في البلاد.

وارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي إلى 8.7% مقابل 4.2% في المعدل العام بالبلاد، في حين بلغ مجمل عدد الفحوصات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 54764 في المقابل بلغ عدد الفحوصات في البلاد في الفترة نفسها 553189 لتبلغ نسبة الفحوصات في البلدات العربية من مجمل الفحوصات خلال الأسبوع الماضي 9.9% فقط؛ علمًا أن نسبة الفحوصات في البلدات العربية منذ بداية الأزمة ولغاية اليوم بلغت 12.4% فقط من مجمل عدد الفحوصات في البلاد.

وارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 8489 حالة، وفي المقابل على مستوى البلاد فقد جرى تسجيل ارتفاع في عدد الحالات النشطة ليبلغ 38735 حالة نشطة؛ وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو 21.9% من مجمل الحالات النشطة في البلاد.

وسجلت البلدات العربية ارتفاعا آخر في عدد الوفيات خلال الأسبوع الماضي بـ35 حالة إذ بلغ مجمل الوفيات 481، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ135 وفاة في الفترة نفسها ليبلغ مجمل عدد الوفيات في البلاد 3208 وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 26% من الوفيات في حين بلغت 15% من مجمل عدد الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة.

وخلال الأسبوع الماضي جرى تسجيل إصابات جديدة في البلدات العربية من ضمنها الناصرة بـ329 إصابة جديدة ليبلغ عدد الحالات النشطة 606، 231 إصابة جديدة في طمرة ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 447 حالة، المغار بـ189 إصابة جديدة و264 حالة نشطة، شفاعمرو بـ179 إصابة جديدة و317 حالة نشطة، سخنين بـ148 إصابة جديدة و268 حالة نشطة، أم الفحم بـ142 إصابة جديدة و279 حالة نشطة، كفر كنا بـ139 إصابة جديدة و187 حالة نشطة، كابول بـ138 إصابة جديدة و228 حالة نشطة، مجد الكروم بـ135 إصابة جديدة و198 حالة نشطة، دالية الكرمل بـ129 إصابة جديدة و206 حالات نشطة والطيبة بـ103 إصابات جديدة و198 حالة نشطة.

هذا، وتتواجد 30 بلدة عربية في الدائرة الحمراء وهي كل من: كوكب أبو الهيجاء، المغار، كابول، نحف، عين ماهل، دير حنا، الرينة، دالية الكرمل، حرفيش، كفر مندا، بئر المكسور، أبو غوش، البقيعة، الزرازير، طرعان، الطيبة، مجد الكروم، طمرة، بسمة، عبلين، إكسال، الناصرة، عرعرة النقب، ساجور، اللقية، فسوطة، سولم، الناعورة والعزير؛ بالإضافة إلى 32 بلدة في الدائرة البرتقالية.