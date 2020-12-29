وفاة المخرج السوري حاتم علي

توفي المخرج السوري، حاتم علي، عن عمر ناهز 58 عامًا، صباح اليوم الثلاثاء، في القاهرة جراء أزمة قلبية.

انطلق المُخرج السوري بمسيرته الفنية من خلال الكتابة المسرحية والنصوص الدراميّة والقصص القصيرة، وحصل على جائزة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق - قسم التمثيل عام 1986.

أول عمل فني لعلي، كان من خلال مشاركته كممثل في مسلسل "دائرة النار" عام 1988، ثم توالت أعماله الدرامية التي جسّدت شخصيات مختلفة، كما شارك الفنان ياسر العظمة ببعض الأعمال الفنية، ثمّ اكتسب خبرة جعلته فنانا مستقلا، يعمل من خلف وأمام الكاميرا.

توجه علي للإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، حيث قدم عددا كبيرا من الأفلام الروائية الطويلة وعددا من الثلاثيات والسباعيات، وفي مرحلة متقدمة قدم مجموعة هامة من المسلسلات الاجتماعية والتاريخية ومن أهم ما قدمه؛ مسلسل الزير سالم والذي يُعد نقطة تحول في مسيرته.

وأخرج علي، مسلسل التغريبة الفلسطينية عام 2004، الذي وُصف بأنه العمل الدرامي الوحيد تقريبا الذي يسرد النكبة الفلسطينية عبر الكاميرا والدراما، بكثير من تطابق المشاهد لفعل التهجير.

كذلك الرباعية الأندلسية. وقد تم دبلجة مسلسله صلاح الدين الأيوبي وعرضه في ماليزيا وتركيا واليمن والصومال.

ويعد علي واحدا من أبرز الممثلين والمخرجين السوريين، وله مجموعة من الأعمال الكبيرة، مثل مسلسل "عمر" و"ربيع قرطبة" و"ملوك الطوائف" و"صقر قريش" و"الزير سالم"، و"الفصول الأربعة".

حاتم علي من مواليد 2 حزيران/ يونيو 1962، وهو متزوج من الكاتبة السورية دلع الرجبي.

وحصل علي على مجموعة من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن فيلم "آخر الليل" عام 1996، وأفضل مخرج من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل "سفر" عام 1997، وذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل "الزير سالم" عام 2000، وذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" عام 2001، وأفضل مخرج عن مسلسل "صلاح الدين الأيوبي" من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون، وذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن المسلسل الاجتماعي "الفصول الأربعة" عام 2002، وذهبية مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون عن المسلسل التاريخي صقر قريش عام 2002.