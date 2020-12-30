خلافات مع غانتس: أشكنازي لن يترشح بالانتخابات ضمن "كاحول لافان"

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، اليوم الأربعاء، أنه لن يترشح ضمن حزب "كاحول لافان" في انتخابات الكنيست، في آذار/مارس المقبل. وأشار إلى خلافات بينه وبين رئيس الحزب ووزير الأمن، بيني غانتس.

وقال أشكنازي في رسالة إلى أعضاء "كاحول لافان" إنه "لن أترشح لمعركة الانتخابات القريبة في إطار كاحول لافان. وأفعل ذلك بمشاعر مختلطة ورأس مرفوع، وبالأساس بشعور بالكرامة والفخر بطريقنا المشتركة".

وأضاف أنه "وضعنا معا بديلا لحكم نتنياهو والليكود"، معتبر أنه "قررنا تحمل المخاطرة، وسعينا معا من أجل التأثير من الداخل ومن خلال اعتبارات المسؤولية القومية. ولأسفي أنه لم نجد الشريك الملائم".

وتابع أشكنازي أنه "حافظنا جدا على قيم الديمقراطية، سلطة القانون، وعلى سياسة الخارجية والأمن لدولة إسرائيل".

واستطرد أشكنازي أنه "بعد تردد، أبلغت صديقي المقرب وشريك دربي، بيني غانتس، بقرار ألا أترشح في الانتخابات القريبة ضمن كاحول لافان. وليس سرا أنه كانت بيننا خلافا وعدم اتفاق. لكننا تمكنا دائما من حلها بحوار مباشر ومن خلال الحفاظ على الاحترام المتبادل ومن وراء أبواب مغلقة. وهذه هي الطريقة التي نعرفها، وهكذا فعلنا دائما طوال عشرات السنين من الخدمة المشتركة (في الجيش الإسرائيلي)، وهكذا سأستمر بالعمل طوال الطريق. والآن، سآخذ استراحة من أجل التفكير في بقية طريقي".

وعقب غانتس على رسالة أشكنازي، قائلا إنه "أحترم قرار صديقي وزير الخارجية أشكنازي، وأشكره من أعماق قلبي على التعاون في السنتين الأخيرتين من أجل الدولة. وأنا وغابي متعارفان منذ سنوات عديدة وتقديري له بالغ. وأعاد غابي وزارة الخارجية إلى مكانها الطبيعي كوزارة رائدة ومؤثرة بعد سنوات من الاستباحة، وساعد كثيرا في لجم خطة الضم ودفع التطبيع في المنطقة، وأنا واثق من أنه سيسهم الكثير للحياة العامة في إسرائيل".

وكان أشكنازي قد رفض طلب غانتس بالبقاء في "كاحول لافان" وخوض الانتخابات من خلال هذا الحزب. وأشكنازي هو سادس عضو كنيست ينسحب من هذا الحزب، بعد وزير القضاء، أفي نيسانكورين، أساف زامير، ميكي حايموفيتش، ميخال كوتلير ووونش عيناف. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قرار أشكنازي بالانسحاب من "كاحول لافان" جاء في أعقاب خلافات وتوتر شديد بينه وبين غانتس على خلفية المفاوضات التي أجراها الأخير مع حزب الليكود.