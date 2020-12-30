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ارتفاع في أسعار الوقود فجر الجمعة المقبل

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 15:07

ارتفاع في أسعار الوقود فجر الجمعة المقبل
(توضيحية - Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ترتفع أسعار المحروقات في محطات الوقود في البلاد، فجر يوم بعد غد الجمعة الأول من شهر كانون الثاني/ يناير، بـ8 أغورات، وذلك في أعقاب ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيرتفع سعر ليتر البنزين الواحد من نوع 95 أوكتان بواسطة الخدمة الذاتية إلى 5 شواقل و51 أغورة.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 18 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود، كما كانت الشهر الماضي.

وذكرت مصادر مطلعة على أسعار المحروقات أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود نتج عن ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية، وخصوصا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، تُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، التي تبلغ نسبتها 72% من السعر، وتبقى دون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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