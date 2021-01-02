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الناصرة: إصابة خطيرة في جريمة طعن

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 14:23

الناصرة: إصابة خطيرة في جريمة طعن
من مكان الجريمة في الناصرة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن في مدينة الناصرة، بعد ظهر اليوم السبت.

وجاء في التفاصيل أن شابا تعرض لجريمة طعن في الحي الشرقي بالناصرة، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وقدم طاقم طبي من مركز "الشفاء" الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تُعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وشهد مطلع العام الجديد 2021 استمرار أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي، إذ قتل بالأمس فواز دعاس (56 عاما) في جريمة طعن بمدينة الطيرة بعد ساعات من مقتل الشاب وسام مأمون رباح (21 عاما) في جريمة إطلاق نار بجديدة المكر.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الناصرة
#العنف والجريمة
#جرائم القتل
#طعن

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