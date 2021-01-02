وفاة كاتب السيناريو المصري وحيد حامد

توفي الكاتب المصري وحيد حامد عن عمرٍ يناهز 76 عامًا، صباح اليوم السبت، بعد انتكاسة صحية استمرت لأسبوع، حيث كان قيد الملاحظة في غرفة العناية المشددة بأحد مستشفيات.

ويُشيّع كاتب السيناريو السبت بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد بضواحي القاهرة، بحسب نجله، المخرج السينمائي مروان حامد، عبر صفحته على "فيسبوك".

يُذكر أن آخر ظهور علني للكاتب الراحل كان في ندوة تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، الشهر الماضي، حيث مُنح جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

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الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد والمخرج السوري حاتم علي



الأتنين تركوا بصمة غير قابلة للتكرار. ومحدش حيعرف يعوضهم ولا يملى مكانهم — DÉJÀ VU (@magez__) January 2, 2021

وعُرف حامد بأعمال الاجتماعية ذات البُعد السياسي وقضايا المجتمع المصري، وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، ولاقت أعماله إعجابا من كافة المحافل المحلية والدولية وحاز عنها على عدة جوائز، في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

سيرته

بدأ وحيد حامد مشواره الأدبي بكتابة القصة القصيرة والمسرحية، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فصاغَ العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث كتب عشرات الأفلام والمسلسلات.

وبالإضافة إلى ذلك، كتب حامد المقالة السياسية والاجتماعية في أكثر الصحف انتشارا، وحظي بجمهور واسع من القراء وكذلك أشرف على ورشة السيناريو بالمعهد العالي للسينما لمدة 4 سنوات متتالية، خرج منها عدد من أفضل كتاب السيناريو الحاليين.

ترك وحيد حامد بصمته في الأعمال السينمائيّة والدراميّة، ومن أبرز أفلامه: طائر الليل الحزين، وغريب في بيتي، والبريء، والراقصة والسياسي، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، وزوجة رجل مهم وطيور الظلام، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.

وجسد شخصيات أعماله نجوم كبار في مصر منهم: عادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي وميرفت أمين وسعاد حسني، وغيرهم.

والسيناريست الشهير بدأ مشواره بكتابة القصة القصيرة والمسرحية، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التلفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام و المسلسلات.

وولد حامد بقرية "بني قريش" مركز منيا القمح في محافظة الشرقية بمصر، وزوجته الإعلامية زينب سويدان رئيس التليفزيون المصري سابقا، وابنه المخرج السينمائي مروان حامد.