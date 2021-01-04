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وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني

تاريخ النشر: 04/01/2021 - 14:47

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس رحباني
الياس الرحباني
عرب ٤٨

توفي الموسيقار اللبناني، إلياس الرحباني عن عمر ناهز 82 عامًا، اليوم الإثنين، وفقًا لما أفادت وسائل إعلام محليّة لبنانية.

ويُشار إلى أن الفنان الراحل من مواليد عام 1938 وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين، عاصي ومنصور الرحباني.

وتعدّدت أدوار الرحباني الفنيّة، لحّن ووزّع وكتب الأغاني، وقاد أوركسترا.

من منجزاته:

لحّن أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم "دمي ودموعي وابتسامتي" وفيلم "حبيبتي" وفيلم "أجمل أيام حياتي" ومسلسل "عازف الليل".

وُلد إلياس الرحباني في مدينة إنطلياس في جبل لبنان، متزوج من نينا خليل وله منها ولدان غسان وجاد المعروفان في مجال الفن وصناعة الموسيقى في لبنان والعالم العربي.

ولحن إلياس الرحباني وكتب مجموعة من الأغاني لعدد كبير من الفنانين المخضرمين اللبنانيين، أبرزهم فيروز، صباح، وديع الصافي، نصري شمس الدين، ملحم بركات، ماجدة الرومي وجوليا بطرس وغيرهم.

وشكّلت الأغاني التي لحنها وكتبها لفيروز بصمة في الذاكرة اللبنانية منها: "يا لور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا إخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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