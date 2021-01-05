مصرع امرأة دهسها قطار قرب حيفا

لقيت امرأة، في الأربعينيات من عمرها، مصرعها إثر تعرضها للدهس تحت عجلات قطار بالقرب من مدينة حيفا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:21 حول تعرض امرأة للدهس تحت عجلات قطار بمحاذاة محور طرق ’ياغور’، إذ لم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاتها في المكان متأثرة بجروحها الخطيرة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، في الوقت الذي لم تُعرف فيه هوية الضحية بعد.

هذا، ومما يذكر أن 81 شخصا لقوا مصارعهم بحوادث الدهس في العام المنصرم 2020 مقارنة بـ89 في العام 2019 (انخفاض بنسبة 9%).