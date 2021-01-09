  2. فلسطينيات
  3. الاستيطان والمستوطنات

مستوطنون يقطعون طرقات ويعتدون على مركبات فلسطينية

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 22:44

مستوطنون يقطعون طرقات ويعتدون على مركبات فلسطينية
مستوطنون (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اعتدى مستوطنون، مساء السبت، على مركبات فلسطينية في عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وألحقوا أضرارا بالممتلكات.

وتصدى أهالي بلدة برقة شمالي نابلس، لهجموم مجموعة من المستوطنين.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة، غسان دغلس، إن "أهالي برقة تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين قرب جبل القصور، ولاحقوهم حتى مداخل مستوطنة ‘حومش‘ المخلاة".

وفي السياق ذاته، أشار دغلس إلى وجود انتشار للمستوطنين على طريقي قليقلة نابلس، ورام الله نابلس، واستهداف عدد من مركبات المواطنين بالحجارة.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكرية على طريق جنين نابلس، وآخر قرب قرية جيت شرق قلقيلية، وحاجز قرب مصنع الطنيب على طريق طولكرم نابلس، وأغلقت حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مستوطنون
#اعتداء على فلسطينيين
#الاحتلال
#الضفة الغربية
#نابلس

حوارات

د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو
د. غانم: الخطّ الأحمر الأساسي هو عدم التساوق مع اليمين ونتنياهو

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل
شجار واسع في مخيم بلاطة: قتيل وجرحى وحرق منزل

2021-01-09

الصحة الفلسطينية: 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: 26 وفاة و855 إصابة جديدة بكورونا

2021-01-09

متى تتسلم وزارة الصحة الفلسطينية لقاحات كورونا؟
متى تتسلم وزارة الصحة الفلسطينية لقاحات كورونا؟

2021-01-09

الأكثر قراءة

الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

الإغلاق الشامل يدخل حيّز التنفيذ: كل ما يجب معرفته عن القيود

2021-01-08
بيلوسي: ضمانات بعدم شنّ ترامب هجومًا نوويًّا

بيلوسي: ضمانات بعدم شنّ ترامب هجومًا نوويًّا

2021-01-08
شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب

شجار كفر عقب: ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 إثر وفاة مصاب

2021-01-08
الشاب أبو عرام... تصدّى لسطو مسلّح للاحتلال فأصيب بشلل تامّ 

الشاب أبو عرام... تصدّى لسطو مسلّح للاحتلال فأصيب بشلل تامّ 

2021-01-08
استطلاع: الليكود فوق 30 مقعدًا.. دون حكومة

استطلاع: الليكود فوق 30 مقعدًا.. دون حكومة

2021-01-08