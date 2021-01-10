كورونا في المجتمع العربي: 6,814 إصابة جديدة و55 وفاة في أسبوع

يُستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ أن عدد الإصابات بفيروس كورونا لغاية صباح اليوم الأحد في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة بلغ 83,822 في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 487,308. وبهذا بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من إجمالي الإصابات في البلاد 17.2%.

وبلغ عدد التطعيمات في البلدات العربية 115,500 وفي المقابل بلغ على مستوى البلاد 1,770,339 وبهذا فإن نسبة التطعيمات في البلدات العربية من إجمالي التطعيمات في البلاد نحو 6.5%. وبلغت النسبة الكلية للأفراد الذين تلقوا التطعيم في البلدات العربية نحو 8.2% مقابل 19.2% على مستوى البلاد. أما بخصوص فئة 60 عاما فما فوق فبلغ عدد الذين تلقوا التطعيم في البلدات العربية 43,390 وبلغت نسبة التطعيم في تلك الفئة العمرية 42.5%.

وحسب الهيئة فقد ارتفع عدد الإصابات في البلدات العربية في الأسبوع الماضي بنحو 6,814 إصابة جديدة، وفي المقابل على مستوى البلاد بلغ عدد المصابين الجدد لذات الفترة 51,441، ويشار بالذكر إلى الارتفاع الحاد مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، إذ سُجّل ارتفاع في عدد المصابين الجدد في البلدات العربية بنسبة 33% في حين بلغت تلك الزيادة على مستوى البلاد 55%، وبهذا بلغت نسبة الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي في البلدات العربية نحو 13.2% من مإجمالي المصابين الجدد في البلاد.

وارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 10,102 حالة، مع تسجيل ارتفاع بلغ 1,028 حالة نشطة جديدة خلال الأسبوع الماضي. وفي المقابل وعلى مستوى البلاد فقد بلغ 72,931حالة نشطة مع تسجيل زيادة بلغت 20,618 حالة جديدة لذات الفترة. وبهذا انخفضت نسبة الحالات النشطة في البلدات العربية إلى نحو13.9% من إجمالي الحالات النشطة في البلاد.

وارتفع عدد الوفيات في الأسبوع الماضي بـ55 وفاة وبلغ إجمالي الوفيات 581، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد بـ254 وفاة لذات الفترة وبلغ عدد الوفيات في البلاد 3,643، وبذلك بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية 15.9% من عدد الوفيات في البلاد، منذ بدء انتشار العدوى في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية اليوم.

هذا، وارتفع عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية إلى 209 حالة، بينها 60 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. وفي المقابل وعلى مستوى البلاد ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى 968 حالة بينها 247 يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.