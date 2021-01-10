3 حالات وفاة من دير حنا وعبلين وطمرة تأثرا بكورونا

توفي مسن (84 عاما) من قرية دير حنا في منطقة البطوف، صباح اليوم الأحد، في المركز الطبي "فادا- بوريا" (مستشفى بوريا) متأثرا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "51 مريضا بكورونا يرقدون لتلقي العلاج في المستشفى، إذ وصفت حالة 10 منهم بالحرجة و27 بالخطيرة و6 بالمتوسطة و8 بالطفيفة".

وفي المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، أقر الطاقم الطبي وفاة مسنين (82 و81 عاما) من طمرة وعبلين متأثرين بإصابتيهما بفيروس كورونا؛ الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى أن "82 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في أقسام كورونا، إذ وصفت حالة 60 منهم بالخطيرة و20 بالمتوسطة واثنين بالطفيفة".

أم الفحم تخرج من المنطقة الحمراء

خرجت مدينة أم الفحم من المنطقة الحمراء لتعود إلى المنطقة البرتقالية بعلامة 7.2 حسب مخطط الشارة الضوئية لوزارة الصحة.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد أنه "جرى تشخيص 52 حالة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم، إذ بلغ عدد الحالات النشطة 286 حالة، علمًا أن عدد الحالات لكل 10 آلاف مواطن هو 34 حالة، فيما بلغت نسبة الفحوصات الموجبة 15% من بين الفحوصات".

وأضاف أن "محطة فحص كورونا في السوق البلدي ستقام اليوم من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساء لعيادتي ’كلاليت’ و’مؤحيدت"، فيما تجرى فحوصات لمؤمني عيادة ’مكابي’ في مبنى البلدية يوميا من الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ولغاية الثالثة والنصف عصرا".