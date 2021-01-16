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الصحة الفلسطينية: 13 وفاة بكورونا و427 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 13:24

الصحة الفلسطينية: 13 وفاة بكورونا و427 إصابة جديدة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم السبت، عن تسجيل 13 حالة وفاة، و427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل تسجيل 847 حالة تعاف.

وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية: حالة واحدة في طولكرم، وحالتان في قلقيلية، وحالة في الخليل، وحالتان في نابلس، وحالتان في رام الله، وحالة في جنين، بالإضافة إلى 4 وفيات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس - 13 حالة، طوباس - 7 حالات، سلفيت - 13 حالة، طولكرم - 16 حالة، قلقيلية - 7 حالات، أريحا والأغوار - حالتان، الخليل - 18 حالة، رام الله والبيرة - 28 حالة، نابلس - 20 حالة، جنين - 11 حالة، بيت لحم - 8 حالات، بالإضافة إلى 284 في قطاع غزة.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس - 55 حالة، سلفيت - 8 حالات، طولكرم - 49 حالة، أريحا والأغوار - 8 حالات، الخليل - 70 حالة، رام الله والبيرة - 63 حالة، نابلس - 63 حالة، جنين - 49 حالة، بيت لحم - 77 حالة؛ بالإضافة إلى 405 حالات في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة أن هناك 87 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الصحة الفلسطينية

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