إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد

أصيب شاب، يبلغ من العمر 33 عاما، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل وسط البلاد، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:50 حول سقوط عامل من علو خلال عمله في ورشة بناء برعنانا، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جراح خطيرة".

وأحيل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.