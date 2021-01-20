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بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 17:35

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

وصل الرئيس الأميركيّ المنتخب، جو بايدن، إلى تنصيبه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركيّة، في العاصمة الأميركية واشنطن.

يأتي ذلك بعد وقت وجيز من مغادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، دون استقبال خلفه الديمقراطي بايدن.

وبدأت الوفود المشاركة في حفل التنصيب بالوصول إلى ساحة مبنى الكابيتول حيث سيُقام حقل التنصيب.

ووصل نائب الرئيس المنهية ولايته، مايك بنس، إلى منصّة تنصيب بايدن ونائبه، كاميلا هاريس، علما أنه تغيّب عن وداع ترامب قبيل ذلك بوقت وجيز.

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وكتب بايدن في تغريدة بموقع "تويتر" قبيل بدء مراسم تنصيبه: "يوم جديد يشرق على الولايات المتحدة الأميركية".


وقال ترامب في كلمته: "كانت 4 سنوات ممتازة وأنجز فيها الكثير". وقال إن "ما أنجزناه كان ممتازا بكل المعايير لقد أعدنا بناء الجيش الأميركي واهتممنا بقدامى الجيش الذين كانوا يعانون معاملة سيئة من قبل".

وأضاف: "لولا جائحة كورونا لحققنا أرقاما لم نكن لنراها، ومررنا بأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد وأتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم".

وتابع: "نحن أعظم دولة وأعظم اقتصاد في العالم، أتمنى حظا سعيدا للإدارة الجديدة وأعتقد أنها ستحقق نجاحا باهرا، سوف نعود بطريقة أو بأخرى".

يتبع...

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#الرئيس الأميركيّ المنتخب
#جو بايدن
#جو بايدن

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

بايدن يصل إلى منصّة التنصيب في الكونغرس

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