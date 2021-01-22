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أم الفحم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 14:42

أم الفحم: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار
الضحية محمد ناصر جعو إغبارية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قتل الشاب محمد ناصر جعو إغبارية متأثرا بجروحه الخطيرة بجريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، وأصيب شخص آخر بجروح متوسطة في جريمة منفصلة بمدينة رهط، اليوم الجمعة.

وعلم أن الضحية هو الرابع من نفس العائلة نتيجة جرائم القتل في غضون عام ونصف.

وجاء في التفاصيل، أن شابا (21 عاما) قتل من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي "الميدان" بأم الفحم تزامنا مع مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة بالمدينة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج بيد أنه جرى إقرار وفاته هناك بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وشهد مطلع العام الجديد 2021 استمرار أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية، إذ قتل في غضون أقل من شهر 5 ضحايا بالمجتمع العربي وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب.

رهط: إصابة شخص بعيارات نارية إثر خروجه من المسجد

وفي مدينة رهط، أصيب شخص بعيارات نارية أطلقها مجهول عليه بعد خروجه من صلاة الجمعة من أحد المساجد، ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها متوسطة.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب ومن ثمّ نقلته بسيارة إسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين، دون معرفة خلفيتهما بعد فيما لم يبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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