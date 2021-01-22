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هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف منطقة حماة السورية

تاريخ النشر: 22/01/2021 - 07:18

هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف منطقة حماة السورية
غارات إسرائيلية سابقة تستهدف مواقع عسكرية للنظام وإيران (أرشيف- أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

شنت إسرائيل عدوانا جديدا في سورية فجر اليوم، الجمعة، وقالت وكالة الأباء السورية "سانا" إنه "تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه الأراضي اللبنانية على محيط محافظة حماة وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة ع مصدر عسكري قوله إنه في "حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفا بعض الأهداف في محيط محافظة حماة. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها".

وشنت إسرائيل هجوما واسعا في سورية، قبل عشرة أيام، أسفر عن مقتل 23 مسلحا من قوات النظام السوري والمليشيات الموالية لإيران في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية في محافظة دير الزور شرق سورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها، إن بينن القتلى 7 جنود سوريين و16 عنصرا من الفصائل الموالية لإيران.

وقالت وكالة "سانا" حينها إن هذا العدوان الإسرائيلي استهدف مناطق في دير الزور وألبوكمال. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تكشف هويته أنه "في تمام الساعة 01:10 فجرا قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال".

ودوت انفجارات عنيفة في أرجاء محافظة دير الزور، نتيجة القصف الإسرائيلي، الذي استهدفت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة عند أطراف مدينة دير الزور ومستودعات ومقرات في باديتي البوكمال والميادين.

ونفذت إسرائيل في ذلك العدوان الواسع أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال، وسط معلومات مؤكدة عن تدمير مستودعات أسلحة.

وتتمركز في تلك المواقع ميليشات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني و"فاطميون" التي تتخذها مركزا للتدريب، وإعداد المقاتلين.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سورية
#إسرائيل
#حماة
#صواريخ

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