الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة، أنه جرى تسجيل 11 حالة وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا و520 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليوم إنه "جرى تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية منها 3 حالات في جنين واثنتين في نابلس وحالة في كل من رام الله والبيرة والخليل وطولكم، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة بقطاع غزة".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس بـ15 إصابة، سلفيت 14، بيت لحم 28، نابلس 47، رام الله والبيرة 44، أريحا والأغوار 6، جنين 21، طولكرم 11، الخليل 27، قلقيلية 5 وقطاع غزة 357".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت على النحو التالي: 12 حالة في طوباس، 14 في سلفيت، 14 في بيت لحم، 44 في نابلس، 45 في رام الله والبيرة، 9 في جنين، 32 في طولكرم، 46 في الخليل، 10 في قلقيلية و282 في قطاع غزة".

ولفتت الكيلة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة "وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".