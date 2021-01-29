  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 14:16

الصحة الفلسطينية: 11 حالة وفاة و575 إصابة جديدة بكورونا
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الجمعة، أنه جرى تسجيل 11 حالة وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا و520 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي اليوم إنه "جرى تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية منها 3 حالات في جنين واثنتين في نابلس وحالة في كل من رام الله والبيرة والخليل وطولكم، بالإضافة إلى 3 حالات وفاة بقطاع غزة".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس بـ15 إصابة، سلفيت 14، بيت لحم 28، نابلس 47، رام الله والبيرة 44، أريحا والأغوار 6، جنين 21، طولكرم 11، الخليل 27، قلقيلية 5 وقطاع غزة 357".

وأضافت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت على النحو التالي: 12 حالة في طوباس، 14 في سلفيت، 14 في بيت لحم، 44 في نابلس، 45 في رام الله والبيرة، 9 في جنين، 32 في طولكرم، 46 في الخليل، 10 في قلقيلية و282 في قطاع غزة".

ولفتت الكيلة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الكيلة "وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضا موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الصحة الفلسطينية
#الضفة
#قطاع غزة
#كورونا
#فيروس كورونا
#مي الكيلة

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

3 إصابات برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم
3 إصابات برصاص الاحتلال في مسيرة كفر قدوم

2021-01-29

الاحتلال يواصل منع آلاف الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى
الاحتلال يواصل منع آلاف الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى

2021-01-29

إغلاق طريق قلقيلية نابلس أمام المستوطنين ومواجهات في سلواد
إغلاق طريق قلقيلية نابلس أمام المستوطنين ومواجهات في سلواد

2021-01-28

الأكثر قراءة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

2021-01-28
الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

2021-01-28
جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

2021-01-28
احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

2021-01-28
حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

2021-01-28