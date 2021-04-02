أم الفحم: جمعة الأرض والإنسان على شرف يوم الأرض

شارك المئات من أهالي أم الفحم في جمعة "الأرض والإنسان" على شرف الذكرى الـ45 ليوم الأرض الخالد، وذلك بدعوة من الحراك الفحماوي الموحّد.

وأقيمت صلاة الجمعة اليوم للأسبوع الثاني عشر على التوالي في موقف مبنى بلدية أم الفحم.

وألغى الحراك الفحماوي الموحّد المسيرة الاحتجاجية ضد العنف والجريمة بسبب حالة الطقس الماطرة، واقتصرت هذه الجمعة على الصلاة وتوزيع أشتال الزيتون على شرف ذكرى يوم الأرض الخالد.

ومما يذكر أن الحراك الفحماوي الموحّد عقد في الأيام الأخيرة لقاء مفتوحا مع أهالي أم الفحم من أجل بحث آليات عمل الحراك خلال المرحلة المقبلة، وإعادة الاعتبار للعمل النضالي والمقترحات الممكنة لتطوير نشاطات الحراك التي انطلقت شرارتها منذ 12 أسبوعا، ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة.