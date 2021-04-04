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هدم منزل لعائلة النقيب في اللد

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 11:54

هدم منزل لعائلة النقيب في اللد
من مكان الهدم في اللد، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات من الشرطة صباح اليوم، الأحد، منزلا مأهولا في مدينة اللد؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المنزل تعود ملكيته لعائلة النقيب في اللد.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، مؤخرا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

تجدر الإشارة إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في يافا وكفر قاسم وقلنسوة واللد وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#هدم المنازل
#اللد
#بلدات عربية
#أزمة السكن

هدم منزل لعائلة النقيب في اللد

هدم منزل لعائلة النقيب في اللد

هدم منزل لعائلة النقيب في اللد

هدم منزل لعائلة النقيب في اللد

هدم منزل لعائلة النقيب في اللد

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