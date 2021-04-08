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اقتحام أقسام في سجن "ريمون" و"اعتداء وحشي" على الأسرى

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 16:13

اقتحام أقسام في سجن "ريمون" و"اعتداء وحشي" على الأسرى
من اقحام سابق لأقسام في "عوفر" (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

اقتحمت القوات التابعة لمصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قسمي (3) و(7) في سجن "ريمون"، و"اعتدت بوحشية على الأسرى"، بحسب ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأكدت الهيئة، في بيان صدر عنها، أن اشتباكات بالأيدي اندلعت قوات الاحتلال وبين عدد من الأسرى، بعد اقتحامها القسم (3)، حيث يعتقل أسرى من حركة "فتح".

وتلا ذلك، بحسب البيان، "اقتحام القسم (7)، خلال تواجد الأسرى في ساحة الفورة، علما أن هذا القسم يعتبر قسم الوحدة الوطنية، كونه يضم أسرى من ‘فتح‘ و‘حماس‘ و‘الجبهة الشعبية‘".

وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة "ريمون"، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمعتقلين، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر إلى التحرك الفوري لوقف هذه الجريمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مصلحة سجون الاحتلال
#الحركة الوطنية الأسيرة

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