الصحة الفلسطينيّة: 26 حالة وفاة بكورونا و1502 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1,502 إصابة جديدة بالفيروس و1,412 حالة تعاف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي كيلة، في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967، بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي:"قلقيلية - 28، جنين - 103، طولكرم - 54، طوباس - 15، الخليل - 21، نابلس - 111، سلفيت - 10، أريحا والأغوار - 7، رام الله والبيرة - 67، بيت لحم - 16، ضواحي القدس - 6، قطاع غزة - 1064.

وتم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية، توزعت على النحو التالي: قلقيلية - حالة واحدة، جنين - 3، طولكرم - 2، الخليل - 6، نابلس - 4، وتم تسجيل 10 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 190 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 50 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 569 مريضًا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140481 (108870 في الضفة، و31611 في غزة)، بينهم 12471 تلقوا جرعتين اللقاح.

وأعلن الناطق باسم وزارة التربية والتعليم التابعة للسلطة الفلسطينية، صادق الخضور، عن عودة المرحلة الأساسية من الأول إلى السادس ورياض الأطفال، للتعليم الوجاهي في مدارس الضفة الغربية، بدءًًا من يوم غدٍ، الأحد.

والأسبوع الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وبدأ العمل بالمرسوم الرئاسي يوم السبت الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).

وأعلن عباس حالة الطوارئ للمرة الأولى في 3 آذار/ مارس 2020، لمدة 30 يوما، لمواجهة جائحة كورونا ويتم تمديدها شهريا.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة الفلسطينية تخفيف الإجراءات المعمول بها لمواجهة كورونا.

وقررت الحكومة انتظام الدوام المدرسي لجميع المراحل، بدءا من الأحد، بعد تعطيله منذ أواخر شباط/ فبراير الماضي.

وأبقت الحكومة على الإغلاق الليلي، في كافة المحافظات، من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، ومنع الحركة الكلية أيام الجمعة والسبت مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

كما أقرت استمرار منع إقامة الأعراس وإحياء الحفلات وإقامة بيوت العزاء وغيرها من التجمعات.