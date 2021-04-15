مقتل مدني وإصابة 14 آخرين بانفجار شرقيّ بغداد‎

قُتل مدني عراقي وأصيب 14 بجروح، في حصيلة أولية لانفجار عبوة لاصقة أسفل إحدى المركبات، بمدينة الصدر شرقي بغداد، في واقعة تأتي بعد وقت وجيز من الإعلان عن مقتل جندي وإصابة 3 في هجوميْن مسلّحيْن، شمالي البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن ضابط في شرطة بغداد، لم تسمّه، القول، إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل إحدى المركبات انفجرت في منطقة الحبيبية التابعة لمدينة الصدر شرقي بغداد، وتسبب الانفجار بمقتل مدني وإصابة 14 آخرين كحصيلة أولية".

وأوضح المصدر أن "الانفجار تسبب أيضا في احتراق 3 مركبات كانت متوقفة على جانبي الطريق".

ويّعد تفجير اليوم هو الثاني من نوعه خلال العام الحالي في بغداد، عقب تفجير انتحاري مزدوج في الـ21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، استهدف رواد سوق شعبي مكتظ وسط بغداد، ما أوقع 32 قتيلا و110 جرحى، تبناه تنظيم "داعش".