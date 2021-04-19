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هدم العراقيب للمرة 186 رغم الجو الخماسيني

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 15:28

هدم العراقيب للمرة 186 رغم الجو الخماسيني
العراقيب، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة 186 على التوالي، بعد ظهر اليوم الإثنين.

واقتحمت القوات الإسرائيلية قرية العراقيب وطوقتها وشردت أهلها في العراء رغم صومهم في شهر رمضان وحالة الطقس الخماسينية.

وهذه المرة الخامسة التي تهدم السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، في ظل الأجواء السائدة ورغم جائحة كورونا في البلاد.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، الأمر الذي يرفضه الأهالي مؤكدين تشبثهم بأرضهم وعدم تركها.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#العراقيب
#هدم المنازل

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