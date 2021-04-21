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مصرع شخصين بحادث طرق بوادي عربة وإصابة شاب في الناصرة

تاريخ النشر: 21/04/2021 - 20:40

مصرع شخصين بحادث طرق بوادي عربة وإصابة شاب في الناصرة
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي شخصان، في الثلاثينات من العمر، مصرعهما في حادث طرق وقع مساء اليوم، الأربعاء، بوادي عربة جنوبيّ البلاد، فيما أُصيب شاب آخر بجراح، إثر حادث آخر في الناصرة.

وعُلم أن الحادث بوادي عربة، وقع بين مركبة خاصة وشاحنة؛ الأمر الذي أسفر عن إصابة شخصين بجراح حرجة، في حين أصيب سائق الشاحنة بجراح طفيفة، إلا أن المُصابين لقيا مصرعهما متأثرين بإصابتهما.

وذكر أحد عناصر الطواقم الطبية أن المركبة الخاصة "تحطمت بالكامل، فيما علق قسمها الأمامي تحت عجلات الشاحنة".

وأضاف أنه "مع وصول الطواقم الطبية، كان سائق المركبة الخاصة والراكب الذي بجانبه كانا فاقدان للوعي وعالقان داخل المركبة؛ ولم تظهر عليهما أي علامات للحياة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما".

وفي الناصرة، أُصيب شاب يبلغ من العمر 24 عاما، بجراح خطيرة، في حادث طرق وقع في المدينة، مساء الأربعاء كذلك.

وعُلِم أن حادث الطرق وقع بين دراجة نارية، كان يقودها الشاب، ومركبة خصوصية، قرب حيّ "بئر الأمير" في المدينة.

وجاء في التفاصيل أن الحادث، أسفر كذلك عن إصابة سائق السيارة الذي يبلغ من العمر 70 عاما، بجراح طفيفة.

ووصل إلى مكان الحادث، طاقم طبيّ قدّم الإسعافات الأولية للشاب المصاب، ونقله إلى مشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

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#حادث طرق
#الأغوار

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