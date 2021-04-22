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صافرات إنذار قرب ديمونا ودوي انفجار في القدس وغارات قرب دمشق

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 02:04

صافرات إنذار قرب ديمونا ودوي انفجار في القدس وغارات قرب دمشق
عرب ٤٨

دوّت صافرات الإنذار بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس قرب منطقة ديمونا في النقب، وتزامن ذلك مع دوي انفجار في منطقة القدس. ولاحقًا أفادت وكالة أنباء النظام السوري عن غارات إسرائيليّة قرب دمشق، ما يرجّح أن القصف في ديمونا مصدره الأراضي السورية.

وتضاربت الأنباء عن سبب دوي الإنذار، فبعدما أشارت الأنباء الأولية إلى صاروخ أطلق من قطاع غزّة، ذكر المراسل العسكري لموقع "معاريف" أن لا معلومات متوفرة عن إطلاق صواريخ من القطاع هذه الليلة. وعادة ما لا تطلق الصواريخ إلى هذه المنطقة.

أما في القدس وضواحيها، فسمع دوي انفجار ضخم تردّد وصل حتى رام الله.

ونقل المراسل العسكري لموقع "جيروزاليم بوست" أنباء عن إطلاق صواريخ باتريوت.

ولا معلومات عن رابط بين الانفجار في القدس وصافرات الإنذار في ديمونا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#دمشق
#سورية
#ديمونا
#النقب
#القدس

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