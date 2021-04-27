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الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 11:09

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي
من الوقفة الاحتجاجية بمستشفى الناصرة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك العشرات من أعضاء الواقم الطبية في مستشفى الناصرة الإنجليزي في وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام قسم الطوارئ في المستشفى للتعبير عن استنكارهم لظاهرة الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، والتي كان آخرها، أول من أمس الأحد، إذ اعتدى أحد المتعالجين على أحد أفراد الطواقم الطبية في المستشفى.

ورفع المتظاهرون الشعارات المنددة بالعنف والتي تدعو إلى فرض أشد العقوبات على كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأطباء والممرضين.

وألقى مدير المستشفى، بروفيسور فهد حكيم، كلمة ندد فيها بالاعتداء، وقال إن "المستشفى في خدمة الجميع، وإن الطواقم تقوم بعمل مقدس من أجل خدمة المتعالجين والسهر على راحتهم".

وأكد أن "الطواقم الطبية لا تستحق أن يرد لهم الجميل بالاعتداء!".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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#اعتداءات على أطباء
#مستشفى الناصرة الإنجليزي
#فهد حكيم
#وقفات احتجاجية
#العنف والجريمة

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على الطاقم الطبي في المستشفى الإنجليزي

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