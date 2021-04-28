  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام: مسلحان من كفر قاسم يقتحمان فرعا للبريد

تاريخ النشر: 28/04/2021 - 10:52

اتهام: مسلحان من كفر قاسم يقتحمان فرعا للبريد
خلال عملية السطو (تصوير شاشة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

من المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام ضد شابين من مدينة كفر قاسم تنسب إليهما عملية سطو مسلح على مكتب لبنك البريد في "روش هعاين".

ووفقا لادعاء الشرطة، فإنه في يوم 11 نيسان/ أبريل 2021، اقتحم الشابان مكتب البريد في "روش هعاين" وحاولا السرقة تحت وطأة التهديد بالسلاح، والسكين وعبوة غاز مسيل للدموع، وفرا المكان قبل أن يتمكنا من تنفيذ السرقة.


وقام أفراد من الشرطة بمطاردة الشابين وهما على متن دراجة نارية، واعتقلوا شابا يبلغ من العمر 22 عاما، وفي وقت لاحق اعتقلوا شريكه (21 عاما) وكلاهما من كفر قاسم.

ومددت المحكمة اعتقال الشابين من حين إلى آخر، وستقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضدهما مع طلب تمديد اعتقالهما لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما، اليوم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كفر قاسم
#اتهام
#سطو مسلح
#بنك البريد

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصمص: اعتقال مشتبهين بالاعتداء على آخر
مصمص: اعتقال مشتبهين بالاعتداء على آخر

2021-04-28

اتهام: شاب من دير الأسد يُطلق النار على شقيقه إثر خلاف على أرض
اتهام: شاب من دير الأسد يُطلق النار على شقيقه إثر خلاف على أرض

2021-04-28

حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة حتى الجمعة
حالة الطقس: ارتفاع متدرج على درجات الحرارة حتى الجمعة

2021-04-28

الأكثر قراءة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

إصابة خمسة عمال في جريمة إطلاق نار قرب الطيبة

2021-04-27
مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

مندلبليت يطالب العليا الإسرائيلية بإلزام الحكومة بتعيين فوري لوزير القضاء

2021-04-27
السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

السلطة الفلسطينيّة تبلغ الاتحاد الأوروبيّ نيّتها تأجيل الانتخابات التشريعيّة

2021-04-27
اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

اقتراحات التناوب: نتنياهو يسعى لانتخابات خامسة وتفكيك المعسكر المناوئ

2021-04-27
منعا لدخول طفرات كورونا: إسرائيل تتجه لوقف الطيران مع 7 دول

منعا لدخول طفرات كورونا: إسرائيل تتجه لوقف الطيران مع 7 دول

2021-04-27