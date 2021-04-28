اتهام: مسلحان من كفر قاسم يقتحمان فرعا للبريد

من المزمع أن تقدم النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الأربعاء، لائحة اتهام ضد شابين من مدينة كفر قاسم تنسب إليهما عملية سطو مسلح على مكتب لبنك البريد في "روش هعاين".

ووفقا لادعاء الشرطة، فإنه في يوم 11 نيسان/ أبريل 2021، اقتحم الشابان مكتب البريد في "روش هعاين" وحاولا السرقة تحت وطأة التهديد بالسلاح، والسكين وعبوة غاز مسيل للدموع، وفرا المكان قبل أن يتمكنا من تنفيذ السرقة.



وقام أفراد من الشرطة بمطاردة الشابين وهما على متن دراجة نارية، واعتقلوا شابا يبلغ من العمر 22 عاما، وفي وقت لاحق اعتقلوا شريكه (21 عاما) وكلاهما من كفر قاسم.

ومددت المحكمة اعتقال الشابين من حين إلى آخر، وستقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضدهما مع طلب تمديد اعتقالهما لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما، اليوم.