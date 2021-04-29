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وفاة إبراهيم نزال من جنين تأثرا بإصابته في حادث طرق بالناصرة

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 15:26

وفاة إبراهيم نزال من جنين تأثرا بإصابته في حادث طرق بالناصرة
المرحوم إبراهيم نزال
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي الشاب إبراهيم بهجت نزال (24 عاما) من قرية عرانة بالقرب من جنين، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها في حادث طرق وقع في حي بير الأمير بمدينة الناصرة، يوم الأربعاء الماضي.

وساد الحزن بين أقارب وأتراب المرحوم في قرية عرانة (منطقة جنين) في أعقاب انتشار نبأ وفاته، وتوافد عدد من الأهالي إلى منزل أسرته لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها.

وكان الحادث المذكور قد وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية بالقرب من حي بئر الأمير في الناصرة، ما أسفر عن إصابة المرحوم، كما أصيب سائق السيارة (70 عاما) بجروح طفيفة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الناصرة
#حوادث الطرق
#إبراهيم نزال
#عرانة
#جنين

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